F1 GP Australia, Leclerc: "Venerdì positivo, feeling migliorato"

MELBOURNE - “Sono state le migliori libere della stagione per noi. Abbiamo fatto diverse verifiche sulla direzione per l’assetto e imparato parecchio. Inoltre, il feeling è stato migliore rispetto agli ultimi weekend è questo è ovviamente molto positivo“. Con queste parole, Charles Leclerc ha commentato la giornata di libere del GP d'Australia, terzo appuntamento del mondiale di F1. L'Albert Park Circuit di Melbourne storicamente è un tracciato favorevole non solo alle Ferrari, ma allo stesso monegasco, che lo scorso anno ha anche centrato il prestigioso Grand Chelem.