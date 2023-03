F1 prove libere Australia, Sainz: "Con la pioggia abbiamo preferito girare poco"

MELBOURNE - In archivio la giornata del venerdì dedicata alle prove libere del Gran Premio d'Australia, terzo appuntamento del mondiale di F1. La seconda sessione è stata condizionata, nella sua parte conclusiva, dalla pioggia, che, come ha spiegato Carlos Sainz, ha anche limitato il lavoro della Ferrari: "La giornata è stata compromessa, in parte, nella seconda sessione, dalla pioggia: noi abbiamo preferito girare poco sul bagnato e prepararci al meglio in vista delle qualifiche. Ma la prima ora è stata molto positiva, visto che abbiamo provato diverse configurazioni di assetto alla ricerca del feeling e per conoscere meglio il nuovo pacchetto".