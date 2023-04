Ferrari, Leclerc e la frase su Sainz che lo ha frenato

MELBOURNE - "Personalmente penso di avere una macchina più da gara, ma questo non giustifica il nostro settimo posto . Dovevamo fare un lavoro migliore con una gestione migliore. Se la Mercedes mi ha sorpreso? Onestamente non ho guardato molto, ero concentrato su di noi“. Charles Leclerc ha parlato così ai microfoni di Sky Sport dopo il settimo posto in qualifica al Gran Premio d'Australia , valevole per la terza tappa del Mondiale 2023 di Formula 1. Il monegasco della Ferrari ha commentato il risultato sul circuito di Melbourne, alla vigilia di una gara che si prospetta complicata

Su Sainz

“Avevamo paura che arrivasse la pioggia, perciò abbiamo deciso di fare uscire e spingere, ma ci è mancato troppo per essere davanti - ha detto Leclerc -. Dobbiamo poi vedere con la squadra cos’è successo con Carlos in Q3. Era davanti a me a riscaldare le gomme per tutto il primo settore.È un peccato perchè dovevo spingere, ma non so se dire se avremmo fatto meglio". Queste, invece, le parole di Sainz: "Le Mercedes sono sempre lì. Tutti sono lì, siamo tutti così vicini, è difficile dire chi sia davanti"