Ferrari, Leclerc out a Melbourne: "Contatto con Stroll? Incidente di gara"

MELBOURNE - "Ho guardato gli onboard, e non ritengo di avere colpe. La frustrazione l’avevo messa da parte, sapevo che la gara era lunga. In Curva-1 sono stato attento, in Curva-3 c’era spazio all’esterno e ci sono andato; poi Alonso all’interno ha dovuto frenare perché aveva delle macchine davanti, e questo ha portato Stroll a panino tra Fernando e me. Ma non è nemmeno colpa sua, è stato un incidente di gara". Così, ai microfoni di Sky Sport F1, Charles Leclerc ha commentato l'episodio che lo ha portato al contatto con Lance Stroll, che lo ha fatto finire nella ghiaia di Melbourne dopo appena tre curve. Con questo "0", il bottino del monegasco della Ferrari rimane di soli 6 punti in tre gare: "La frustrazione è tanta, in tre weekend è andato tutto storto. Il risultato è che abbiamo davvero pochi punti, la stagione è lunga ma dobbiamo riprenderci da Baku".