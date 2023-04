Ferrari, furia Sainz per la penalità in Australia: "Ci hanno derubato"

MELBOURNE - "Preferisco non parlane, altrimenti se parlo adesso parlo male. Preferisco vedere prima i commissari, e aspettare che cambino la penalità. Sento che ci hanno derubato, non voglio parlare altrimenti dico brutte parole. Se non vado prima dagli steward, non riesco a parlare con lucidità". Non usa giri di parole Carlos Sainz, ai microfoni di Sky Sport F1, nel commentare la penalità che gli è stata inflitta nel Gran Premio d'Australia, obbligando il pilota della Ferrari a chiudere addirittura dodicesimo, quindi fuori dai punti.