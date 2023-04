Ferrari, mai così pochi punti in F1 negli ultimi 13 anni

ROMA - La Ferrari fa segnare un nuovo record in questo avvio di 2023, ma purtroppo in negativo: mai, infatti, il Cavallino aveva realizzato così pochi punti in tre gare, da quando è stato introdotto l'attuale sistema di punteggio, nel 2010. Il magro bottino attuale raccolto da Charles Leclerc e Carlos Sainz si assesta ad appena 26 punti , uno in meno rispetto a quello che viene riconosciuto come l'"annus horribilis" della storia recente della scuderia di Maranello, ovvero il 2020, chiuso con un umiliante sesto posto nella classifica finale dei costruttori. Numeri che indicano la necessità di una decisa inversione di rotta.

Le difficoltà di inizio stagione

La situazione che riguarda la SF-23, comunque, non è minimamente paragonabile a quella che i tifosi Ferrari hanno vissuto appena tre stagioni fa. È innegabile che le difficoltà ci siano, dato che la monoposto al momento non rispetta assolutamente quella che era l'euforia e le dichirazioni trionfali di inizio stagione, ma si tratta comunque della terza forza in campo, e sicuramente a pesare ci sono stati altri fattori, più o meno controllabili. Basti guardare la situazione di Leclerc, che fin qui ha contribuito con soli 6 punti: prima un problema di affidabilità in Bahrain, con successiva penalità da scontare in Arabia Saudita; fino all'errore in Australia. Per Sainz, poi, pesa come un macigno la discussa penlità che gli è stata inflitta a Melbourne.