Scontro Ferrari-Red Bull sul budget cap, Vasseur: “Così è un vantaggio”

ROMA - La Ferrari non ci sta, e passa all'attacco nei confronti di Red Bull e della Federazione, rea di aver comminato una sanzione troppo leggera alla scuderia di Milton Keynes in merito allo sforamento del budget cap. "Se consideri che durante l’anno, in termini di aerodinamica, miglioriamo di un po’ meno di un secondo, se vieni penalizzato del 10%, vuol dire che la penalità sarà di un decimo totale. E visto che non si tratta di una progressione lineare, alla fine la penalità è pure inferiore. Inoltre, hai la possibilità di spendere questi soldi in altri settori, ad esempio per risparmiare sul peso, per cui davvero la penalità è marginale", ha infatti dichiarato in conferenza stampa il team principal Frederic Vasseur. Il riferimento è alla limitazione del 10% del tempo disponibile per lavorare in galleria del vento.