Ferrari, Vasseur: "Nessun dubbio sulla motivazione di Leclerc"

ROMA - "Non ho alcun dubbio sulla motivazione di Charles, sa che sicuramente l’inizio della stagione non è l’obiettivo che avevamo Il ritiro in Bahrain, la penalità a Jeddah, poi un altro ritiro a Melbourne. Sicuramente non era nei piani, ma la motivazione c’è. Ho un buon rapporto con lui, e so che questo non influirà sull’umore". Frederic Vasseur ha parlato così di Charles Leclerc dopo le prime tre gare del 2023 in Formula 1. Complici i due ritiri in Bahrain e Australia, il monegasco ha fin qui conquistato solo sei punti con il settimo posto in Arabia Saudita.