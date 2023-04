Ferrari, Hill consiglia Leclerc: "Deve farsi rispettare dal muretto"

ROMA - Charles Leclerc è stato protagonista di un avvio di stagione di F1 da dimenticare con la Ferrari, con un bottino di punti magrissimo dopo il ritiro in Bahrain con relativa penalità scontata in Arabia Saudita, e un altro "zero" raccolto a Melbourne dopo essere uscito di pista alla prima curva. A questo, si è aggiunto anche il malumore sfociato nelle qualifiche proprio in Australia, in merito a un'incomprensione nata con Carlos Sainz e con il muretto: un'area, quest'ultima, su cui Vasseur è ben consapevole di dover migliorare. Ma secondo Damon Hill, lo stesso Leclerc dovrebbe prendere in mano la situazione; intervenuto al podcast F1 Nation, il campione del mondo del 1996 con Williams ha dichiarato: "Nelle gare in cui i team decidono di adottare strategie diverse per i propri piloti, ciò può essere molto frustrante per i piloti stessi, specie se avviene nelle fasi finali di un campionato. Perché un team può prendere una decisione dannosa, ed è quanto è successo con Leclerc. Non gli viene data scelta, e spesso la squadra prende una decisione che la beneficia dal punto di vista competitivo, ma che penalizza Charles nei confronti del compagno di squadra. Questo accade a causa della contraddizione generata dai due campionati in cui competono le squadre", ha sottolineato Hill.