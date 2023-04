Ferrari, John Elkann agli azionisti: "In corso profondi cambiamenti"

ROMA - "Tra le mura di Maranello sono in corso profondi cambiamenti, in particolare nel rafforzare l'attività sportiva in pista". Così John Elkann in una lettera inviata agli azionisti di Exor, in riferimento alla situazione della Ferrari in Formula 1. La scuderia di Maranello, infatti, non è certo partita bene nella stagione in corso, anche a causa di un processo di rinnovamento iniziato negli scorsi mesi, a partire dalla nomina di Frederic Vasseur al posto di Mattia Binotto.