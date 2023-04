Ferrari, la FIA respinge il ricorso per la penalità a Sainz

ROMA - "Non è stato presentato nessun nuovo elemento rilevante che non fosse in precedenza disponibile alle parti; per questo, il ricorso viene respinto". Con queste parole, la FIA ha respinto il ricorso presentato dalla Ferrari per la penalità inflitta a Carlos Sainz nel corso dell'ultimo Gran Premio d'Australia. A Melbourne, infatti, il pilota spagnolo venne sanzionato di 5" per un contatto con Fernando Alonso, nella seconda ripartenza: in questo modo, nella gara terminata in regime di safety car, il ferrarista è scalato dalla quarta alla dodicesima posizione, quindi fuori dai punti.