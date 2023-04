F1, Ferrari risponde alla penalità confermata a Sainz

ROMA - "Siamo delusi e sentiamo di aver fornito sufficienti nuovi elementi significativi da far riesaminare alla FIA, specialmente in riferimento alle particolari condizioni e ai numerosi incidenti avvenuti nella ripartenza finale". Così la Ferrari inizia il proprio comunicato in cui commenta la decisione della FIA di confermare la penalità a Carlos Sainz, per il contatto con Fernando Alonso nel GP di Melbourne, con i 5" inflitti al ferrarista che lo hanno portato dal quarto al dodicesimo posto in chiusura.