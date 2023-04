Ferrari, Vasseur e una SF-23 da migliorare: "Nessuna rivoluzione"

ROMA - L'inizio di stagione non è stato certo quello che la Ferrari si aspettava: i proclami di inizio anno, infatti, si sono scontrati con la dura realtà dei fatti, che hanno restituito una SF-23 decisamente poco competitiva per stare nelle prime posizioni in F1, soprattutto nei confronti di Red Bull e Aston Martin. Da Maranello assicurano che il lavoro di sviluppo procede, ma Frederic Vasseur sottolinea il grande limite rappresentato dal budget cap, già criticato in relazione alla multa "soft" data a Red Bull: "Bisogna considerare tutti gli aspetti, quando si parla di evoluzione di un progetto. Farne una nuovo, da capo, e quindi costruire completamente una nuova macchina, con il tetto ai costi e con le limitazioni del tempo in galleria, diventa molto difficile, se non impossibile".