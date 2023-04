Ferrari, Marko: "Leclerc può liberarsi con una clausola"

ROMA - Charles Leclerc sta incontrando serie difficoltà in questi primi scampoli della nuova stagione di F1: la Ferrari, infatti, non appare assolutamente competitiva, nel confronto con Red Bull, e ai problemi della SF-23 (compreso il problema che ha portato al ritiro nel Gran Premio inaugurale), si è aggiunto l'errore del monegasco in Australia, che ha portato a un altro zero importante. Sono, infatti, solo 6 i punti raccolti da Leclerc in tre gare, un bottino decisamente povero. Situazioni che alimentano, anche, voci di mercato, e c'è chi non ha problemi a "girare il dito nella piaga"; come Helmut Marko, che in un'intervista a Sport Bild ha spaventato tutto il mondo Ferrari, a pochi giorno dal ritorno dell'azione con il GP di Azerbaijan.