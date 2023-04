Ferrari, Vasseur furioso: la frase sul rinnovo di Leclerc e Sainz

ROMA - A poche ore dal via al weekend del Gran Premio di Azerbaijan di F1, l'AlphaTauri ha annunciato la nomina di Laurent Mekies come nuovo team principal, nomina che diventerà effettiva verso fine anno, visto il naturale periodo di "gardening". Ad ogni modo, si tratta di un annuncio che ha colto in contropiede Frederic Vasseur, soprattutto per le tempistiche con le quali è arrivato. Il team principal della Ferrari ha espresso anche un certo fastidio, arrivando ad affermare che la situazione complica anche i discorsi riguardanti i piloti Charles Leclerc e Carlos Sainz: "Non è questo il momento per parlare dei loro rinnovi", ha spiegato Vasseur in conferenza stampa.