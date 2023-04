Leclerc e il frase ironica contro la Red Bull: “Spero ci ascoltino”. Il siparietto diventa virale

Leclerc commenta la Sprint Shootout

Leclerc ha poi commentato la sessione del sabato, spiegandone le difficoltà dopo la pole position già conquistata il venerdì e valida per la gara: "Non era facile, soprattutto dopo la SQ2, dove Verstappen ha fatto buon giro con le medie - sottolinea Leclerc -. In SQ3 sapevo che il giro buono era il primo, perché poi le gomme si surriscaldano, e sono riuscito a fare il giro come volevo. Forse ci mancava un po’ di scia, ma è stato abbastanza per la pole".