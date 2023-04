Ferrari, spavento Leclerc a Baku: spiegato il team radio nella Sprint

BAKU - Charles Leclerc è riuscito a regalare il primo podio della stagione di F1 alla Ferrari , con il secondo posto nella Sprint del GP di Azerbaijan . Un podio che per un attimo è sembrato a rischio a causa di un presunto problema lamentato dal monegasco: infatti, la trascrizione di un team radio di Leclerc riportava una parolaccia censurata seguita da "cut", facendo subito preoccupare i tifosi per un ipotetico taglio di potenza del motore. Ma la realtà, come spiegato da Leclerc ai microfoni di Sky Sport, era completamente diversa: " Il team radio? Era un gatto ("cat", ndr), niente cut al motore, quindi oggi bene così. C’era un gatto davanti alla Safety Car" .

Leclerc: "Fatto passo avanti, ma non basta"

"Nel finale ho avuto tanto degrado, ci rimane qualcosa su cui lavorare. Ho fatto di tutto per stare con Perez, ho spinto fino alla fine ma non ne avevo più. Abbiamo fatto uno step in avanti, ma ancora non è abbastanza - ha aggiunto Leclerc, proseguendo nell'analisi della sessione -.La Red Bull ha ancora un vantaggio in gara, ma non dobbiamo dimenticare quanto fossimo indietro sul passo due gare fa. Oggi non avevamo tanto margine. Domani farò lo stesso, proverò a fare meno errori possibili massimizzando tutto; poi vediamo: se arriva un primo posto, bene, se è un secondo o terzo, prendiamo il massimo dei punti disponibili".