Ferrari, l'ammissione di Sainz: "Se Alonso non mi avesse sorpassato..."

BAKU - "Ho subito un bel sorpasso da Alonso, ultimamente siamo sempre vicini ed è chiaro che avremmo tante lotte quest'anno. Non penso comunque che il risultato finale sarebbe cambiato, anche perché l'Aston Martin aveva più passo rispetto a noi. In quella situazione non volevo spingere di più del dovuto per evitare di andare addosso a Leclerc". Carlos Sainz ha parlato così dopo il sesto posto nel Gran Premio dell'Azerbaijan, valevole per la quarta tappa del Mondiale 2023 di Formula 1. Lo spagnolo della Ferrari ha commentato la sfida con Fernando Alonso, che dopo averlo superato ha chiuso con circa 20 secondi di vantaggio sul connazionale.