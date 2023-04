Ferrari, Vasseur e la frase sul futuro di Leclerc

BAKU - "Il futuro di Leclerc? Tutte le voci che lo vedono lontano dalla Ferrari sono balle. Lui ama la Ferrari, lo ha detto più volte. È normale che in questa parte iniziale della stagione tutte le voci sul futuro dei piloti esplodano". Frederic Vasseur ha parlato così dopo il Gran Premio dell'Azerbaijan, valevole per la quarta tappa del Mondiale 2023 di Formula 1. Il team principal della Ferrari ha spento le voci sul futuro di Charles Leclerc, accostato più volte alla Mercedes. Poi, sulla gara del monegasco: "Oggi ha fatto una bella gara, creando un vantaggio su Alonso. Ha commesso solo un errore, quando nel secondo giro del secondo stint del Q3 è andato sul muro. Per me comunque questa è una cosa positiva perché dimostra la sua grande voglia di spingere fino alla fine nonostante avesse già conquistato un tempo da pole".