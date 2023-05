Leclerc e la frase sul rinnovo che spaventa la Ferrari

ROMA - Il futuro di Leclerc ancora in Ferrari ? È presto per dirlo. A spiegarlo, senza troppi giri di parole, è direttamente il pilota monegasco, che in un'intervista alla tedesca Bild non ha fatto mistero di non voler pensare al rinnovo del suo contratto con la scuderia del Cavallino. Almeno per adesso.

Leclerc-Ferrari insieme anche in futuro?

“Al momento è presto per parlare del mio futuro - ha detto Leclerc riferendosi all’ipotesi di un prolungamento del suo contratto - “Credo nella Ferrari al 100% e mi fido di tutti, dal meccanico al capo squadra. Ma la strada verso il rinnovo del contratto non è una strada a senso unico. Anche la Ferrari deve credere in me”. Sulle orme del giovane talento ferrarista, secondo i rumors circolati nei giorni scorsi, si sarebbe messa su tutti la Mercedes, che per voce del suo team manager, Toto Wolff, non ha fatto mistero di immaginare un avvicendamento tra Leclerc e il 7 volte campione del mondo Lewis Hamilton, a sua volta in scadenza con il team tedesco. Voci, per il momento, peraltro chiuse sul nascer dall'altro team principal, sponda Maranello, Frédéric Vasseur, che dal canto suo ha blindato Leclerc proprio con l'intento di chiudere una immaginifica trattativa ancora tutta da definire.