Ferrari, caccia agli uomini Red Bull. Horner non ci sta: “Increduli”

ROMA - Nelle scorse settimane, nel paddock si sono rincorse diverse voci e indiscrezioni legate al profondo rinnovamento in atto in casa Ferrari, soprattutto in risposta all'annuncio di AlphaTauri di Laurent Mekies come nuovo team principal. Discorso che varrà per i prossimi mesi, se non per la prossima stagione, soprattutto in virtù del consueto periodo di "gardening"; un periodo che, stando alle indiscrezioni, potrebbe essere accorciato se Red Bull dovesse "concedere" qualche suo uomo ai rivali di Maranello. In tal senso, si è parlato di figure come il capo aerodinamico Enrico Balbo e il telaista Pierre Waché. La risposta di Christian Horner, team principal del team di Milton Keynes, non si è fatta attendere.