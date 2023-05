Ferrari, Leclerc a muro a Miami. Vasseur: "Abbiamo passo per recuperare"

MIAMI - "Quando sei in lotta per la pole devi spingere. Non si può dire che abbia spinto troppo: l’anno scorso in questo modo ha fatto la pole, oggi si dice che abbia spinto troppo. Non voglio dire che questo esito sia positivo, ma è meglio che chiudere pensando che se avesse spinto di più sarebbe andata meglio". Così Frederic Vasseur, parlando ai microfoni di Sky Sport, ha commentato l'incidente di Charles Leclerc nelle qualifiche del GP di Miami, che costringe il monegasco a partire dal settimo posto con la sua Ferrari. "Non ho ancora visto la macchina, dobbiamo vedere il posteriore ma penso che non sia un grosso danno", ha poi aggiunto il team principal del Cavallino.