F1 Miami, Leclerc: "Arrabbiato con me stesso, doppio errore inaccettabile"

MIAMI - Charles Leclerc scatterà dalla settima posizione nella gara di Miami, quinto appuntamento stagionale di F1, dopo un incidente in qualifica, il secondo dopo quello in FP2, tra l'altro nella stessa porzione di pista. Il pilota della Ferrari, intervenuto ai microfoni di Sky Sport, non ha cercato alibi: "Oggi potrei trovare tante scuse, tra il vento che era molto forte e la macchina difficile da guidare; ma ho voluto io questo assetto, lo sapevo, ma sapevo anche che il potenziale era grande. È inaccettabile fare due volte lo stesso errore. So che la qualifica è uno dei miei punti forti, sono molto bravo a estrarre il massimo dalla macchina, e questo succede perché mi prendo più rischi. L’ho fatto a Baku e l’ho rifatto qui, ma sbagliando due volte. Non sono contento della mia prestazione, è scontato dirlo, ma sono arrabbiato con me stesso".