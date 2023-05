Ferrari, Vasseur dopo il GP di Miami: "Siamo stati incostanti"

MIAMI -"E' una sensazione strana, bisogna aprire gli occhi e considerare la situazione. Le qualifiche sono state buone, mentre in gara siamo stati molto incostanti. Non ho parlato con i piloti ma la situazione era palese. La Red Bull? Sorprendente il rendimento tra prove e gare. Con le altre siamo lì, mentre la Red Bull vola". Queste le parole di Frederic Vasseur dopo il Gran Premio di Miami, valevole per la quinta tappa del Mondiale 2023 di Formula 1. Il team principal della Ferrari, intervistato da Sky Sport, ha commentato il quinto posto di Carlos Sainz e il settimo di Charles Leclerc.