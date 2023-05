Leclerc critica la Ferrari: la frase che spaventa i tifosi dopo Miami

"C'è tanto lavoro da fare, c'è feeling nelle condizioni ideali ma appena escì un pò tutto si fa difficile. Non ce la facevo a girare la macchina, proprio zero, e dovevo stare attento a non scivolare sulle gomme davanti: questo mi ha condizionato per il resto della gara. Dobbiamo lavorare tanto". Così Charles Leclerc dopo il settimo posto nel Gran Premio di Miami , quinta tappa del Mondiale 2023 di Formula 1.

Ferrari, Leclerc: "Situazione difficile da capire"

Il monegasco non è riuscito a guadagnare nemmeno una posizione rispetto a quella di partenza: "Per adesso la situazione è difficile da capire - ha detto ai microfoni di Sky Sport - In qualifica battagli per stare davanti e in gara devi accettare di farti passare per gestire meglio le gomme. È una mentalità difficile da avere, ma non molleremo. Speriamo di fare una buona qualifica a Imola, perché lì è difficile sorpassare. La priorità è migliorare il passo gara".