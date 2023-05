GP Monaco, Vasseur sulle qualifiche: "Delusi dalla posizione, non dalla prestazione"

MONTECARLO - Frederic Vasseur non è particolarmente soddisfatto dei risultati della Ferrari nelle qualifiche del Gran Premio di Monaco, settimo round stagionale di Formula 1. Il team principal del Cavallino, infatti, ai microfoni di Sky Sport ha così commentato i risultati ottenuti da Charles Leclerc e Carlos Sainz: "Siamo a un decimo dalla pole, come risultato in sé non è brutto, ma ci aspettavamo di più in termini di posizione. Se ci è mancato qualcosa, è stato stamattina nelle prove libere 3 dove eravamo un po’ lontani".