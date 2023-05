Sainz furioso con la Ferrari: la frase urlata durante il GP di Monaco

MONTECARLO - Tensione in casa Ferrari nel corso del GP di Monaco: Carlos Sainz, infatti, ha reagito in malo modo alla chiamata del muretto per compiere il pit stop. Il motivo è presto detto: inizialmente la Rossa aveva puntato su una strategia con le hard per un "overcut" (ovvero compiere molti giri ritardando il pit stop) su Esteban Ocon, che aveva invece le medie. A scombinare i piani è la sosta di Lewis Hamilton, che ha costretto le Alpine a richiamare Ocon. Anche in casa Ferrari si è deciso di cambiare la strategia, assecondando gli eventi per evitare che Sainz finisse dietro al britannico.