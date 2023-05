Ferrari, Vasseur sull'errore di Sainz: "Non va colpevolizzato"

MONTECARLO - "Le condizioni erano molto difficili da gestire, secondo tutti i team le previsioni meteo non erano così brutte. Ci sono stati diversi incidenti, per cui non possiamo dare la colpa a Carlos". Così Frederic Vasseur, ai microfoni di Sky Sport, ha difeso Carlos Sainz, autore di un testacoda che lo ha fatto scendere dalla quarta all'ottava posizione, in un momento in cui molti piloti erano in pista ancora con gomme slick, in attesa di montare le intermedie per la pioggia che ha condizionato la seconda parte del GP di Monaco. Lo spagnolo aveva avuto anche un contatto con Ocon nelle prime fasi, con un pezzo di ala che si è staccato: "Me lo ha riportato un giornalista. È stato il mio regalo di compleanno", ha commentato amaramente il team principal francese, che oggi compie 55 anni.