Ferrari, Leclerc: "Strategia sbagliata a Monaco? A posteriori, sì"

MONTECARLO - Il GP di Monaco, settimo appuntamento del mondiale di F1, ha visto le Ferrari in difficoltà, con Charles Leclerc 6° e Carlos Sainz 8°. Il pilota monegasco ha analizzato la situazione che si è creata con l'arrivo della pioggia, quando forse si poteva pensare di anticipare di un giro la sosta per montare le intermedie: "Adesso a fine gara è ovvio dire che si doveva rientrare prima - ha ammesso Leclerc ai microfoni di Sky Sport -. Ma quando sei in pista con quelle condizioni, con la pioggia e molte macchine con le slick, sono più le volte in cui paga rimanere fuori e aspettare la safety car che cambiare in anticipo. Ma la safety non è mai arrivata, e lì abbiamo perso posizioni".