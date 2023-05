Ferrari, Sainz fa mea culpa: "Anch'io ho sbagliato sulle strategie"

MONTECARLO - “Abbiamo provato a stare un giro in più fuori dopo la seconda sosta, ma è stato un errore, anche da parte mia. Impareremo da queste situazioni e diventeremo più forti. Oggi è stata un po' una lotteria, e non è facile prendere decisioni”. È molto breve ma carica di significato l'analisi che Carlos Sainz ha offerto ai microfoni di Sky Sport riguardo la deludente prestazione, sua e di tutta la Ferrari, nel Gran Premio di Monaco. Una gara in cui il Cavallino, in generale sottotono, poteva e doveva cercare un guizzo in più almeno dal punto di vista delle scelte, anche quando ha cominciato a piovere.