F1 Spagna, Leclerc fuori nel Q1: parte in ultima fila, disastro Ferrari in qualifica

BARCELLONA - Disastro Charles Leclerc nel Gran Premio di Spagna: il monegasco è fuori nel Q1 e partirà dalla penultima posizione nella gara di domenica per l'ottava tappa della Formula 1 2023. Il pilota della Ferrari non va oltre il diciannovesimo e penultimo tempo nel Q1, e nella gara di domenica partirà dall'ultima fila in griglia, davanti solamente a Logan Sargeant. Avanti col brivido Carlos Sainz, che ottiene il quarto crono all'ultimo tentativo in una qualifica fin da subito scopiettante. C'è attesa per capire il motivo del deludente risultato del monegasco.