F1 GP Spagna, Vasseur ancora fiducioso: "Potenziale si vede, dobbiamo liberarlo"

BARCELLONA - "Con questi aggiornamenti, abbiamo fatto un passo avanti. Ora la cosa più importante è separare quello che è andato bene da quello che non ha funzionato. Non dobbiamo essere teneri nelle analisi, i problemi rimangono, siamo troppo incostanti, ma il potenziale c’è: prima o poi riusciremo a sprigionarlo, ma dobbiamo farlo ". Così Frederic Vasseur , ai microfoni di Sky Sport, ha commentato il GP di Spagna , che ha visto le Ferrari lontane e decisamente sottotono , ma, evidentemente, non è tutto da buttare per il team principal, soprattutto alla luce del fatto che si è trattato appena del primo weekend di gara dopo gli aggiornamenti.

GP Spagna, Vasseur sulle rivali

Il banco di prova rimane sicuramente il confronto con le rivali più ravvicinate, quindi non l'imprendibile Red Bull, ma Aston Martin e Mercedes, con queste ultime che hanno anch'esse rivoluzionato la vettura, centrando un secondo e un terzo posto a Barcellona: "Rispetto alle Mercedes, siamo in linea con le ultime gare: noi siamo più veloci in qualifica e loro ci battono in gara; il problema è che i punti si fanno la domenica - ha sottolineato Vasseur con un pizzico di amarezza - Quantomeno siamo riusciti a stare davanti alle Aston Martin; e abbiamo comunque delineato il percorso di sviluppo in vista delle prossime gare".