Ferrari, Sainz dopo GP Spagna: "Aggiornamenti hanno dato risultati attesi"

BARCELLONA - " È sempre un circuito molto difficile per noi , con tanto degrado e tante curve veloci, ho sofferto tanto quello". Così Carlos Sainz , ai microfoni di Sky Sport, ha commentato il quinto posto ottenuto nel Gran Premio di Spagna, dove la Ferrari ha portato aggiornamenti al momento difficilmente valutabili. Ad ogni modo, il pilota madrileno rimane fiducioso, nonostante al Montmelò abbia chiuso in quinta posizione, senza possibilità di replicare agli assalti avversari dopo essere partito dalla seconda posizione.

Le parole di Sainz dopo Barcellona

“Il nuovo pacchetto sta comunque facendo quello ci aspettavamo - ha aggiunto Sainz -, ma forse portarlo su una pista così non rende il progresso che abbiamo avuto. Qui a Barcellona si sono visti tutti i nostri punti deboli, ma abbiamo aperto una finestra nuova per lo sviluppo della macchina e ci concentreremo su questo, in attesa che arrivino piste più favorevoli per noi”.