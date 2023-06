F1, Leclerc, altro flop in qualifica: fuori al Q2 in Canada, parte 11°

MONTREAL - Comincerà dall'undicesima posizione la gara di Charles Leclerc nel Gran Premio del Canada, valevole per la nona tappa del Mondiale 2023 di Formula1. Il monegasco, a sole due settimane dall'eliminazione nel Q1 in Spagna, è protagonista di un altro flop al sabato e comincerà la sua gara dalla sesta fila sul circuito di Montreal. Ci si mette anche la sfortuna per il numero 16, che negli ultimi minuti validi per strappare un tempo trova la pioggia a impedirgli di migliorarsi. Vano il tentativo di montare le intermedie, non pronte al momento del tentativo finale.