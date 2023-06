Ferrari, Sainz penalizzato di tre posizioni in Canada: parte dietro a Leclerc

MONTREAL - Carlos Sainz è stato penalizzato dopo la sessione di qualifiche del GP del Canada di F1 , venendo retrocesso di tre posizioni in griglia dopo l'impeding su Pierre Gasly . Il fatto è avvenuto nel corso del Q2, e proprio nel tratto finale di pista, dove il pilota dell'Alpine è stato costretto a tagliare l'ultima chicane per evitare lo spagnolo della Ferrari, che invece stava guidando a bassa velocità. Una manovra prontamente revisionata dalla direzione gara al termine della sessione, fino alla decisione, arrivata nella notte, di penalizzare il nativo di Madrid, il quale, a questo punto, passando dall'ottava all'undicesima posizione in griglia finisce appena dietro il compagno di squadra Charles Leclerc , che partirà decimo.

Oltre a Sainz, penalità per Stroll, Tsunoda e Hulkenberg

Altri tre piloti sono stati sanzionati nella notte italiana: sempre per impeding, retrocessi di tre posizioni anche Lance Stroll e Yuki Tsunoda, che hanno ostacolato, rispettivamente, Esteban Ocon e Nco Hulkenberg. A sua volta, anche il tedesco della Haas si è visto retrocedere di tre posizioni, ma per aver violato il regime di bandiera rossa, non rispettando il delta di velocità previsto in questi casi: una manovra che solitamente costa dieci posizioni in griglia, diventate tre in quanto la direzione gara ha accolto parzialmente il ricorso di Hulkenberg, il quale ha dimostrato di aver violato tale delta solo nel primo settore, rispettandolo nel resto del tracciato.