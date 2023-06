Ferrari, Leclerc smorza i toni dopo lo sfogo: le parole a Vasseur in Canada

MONTREAL - "Forse mi sono lasciato un po' andare, perché c'è tanta passione e voglia di far bene e oggi non è andata come volevamo". Così Charles Leclerc ai microfoni di Sky Sport, interrompendo l'intervista al team principal della Ferrari Frederic Vasseur. Il pilota monegasco, infatti, ha voluto fare un passo indietro rispetto ai duri toni utilizzati subito dopo le qualifiche del Gran Premio del Canada, in cui ha attaccato il team, reo di non averlo assecondato con la strategia: "Dopo la qualifica c'è l'adrenalina, e ovviamente la voglia di far bene. Alla fine eravamo in tanti sulla stessa strategia, sono io che non ce l'ho fatta rispetto agli altri, non ho fatto un gran lavoro", ha ammesso Leclerc.