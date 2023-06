Ferrari, Leclerc ritrova il feeling in Canada: “Il vero sorriso arriverà lottando per la vittoria”

MONTREAL - Dopo la rabbia del sabato, con annesso passo indietro rispetto alle dure parole proferite a caldo, Charles Leclerc ritrova il sorriso per aver riportato la Ferrari in quarta posizione in Canada dopo essere partito decimo. Sensazioni positive, ma, come spiega il monegasco ai microfoni di Sky Sport, l'obiettivo è tornare a lottare per le posizioni che contano: "Abbiamo visto la miglior Ferrari della stagione, mi fa tornare il sorriso, ma il vero sorriso sarà battagliare per la vittoria. Quarto non è quello che voglio, ma un passo nella buona direzione, Dobbiamo esser consapevoli e felici quando facciamo un passo vanti, perché non è sempre facile. Contenti oggi, ma da domani bisogna lavorare molto per recuperare il gap".