Ferrari, festa a Maranello per la vittoria della 24 Ore di Le Mans

ROMA - Non si è ancora esaurita l'ondata di gioia e festeggiamenti scatenata dalla straordinaria vittoria della Ferrari nell'ultima 24 Ore di Le Mans, quando l'equipaggio #51 composto da Alessandro Pier Guidi, James Calado e Antonio Giovinazzi si è imposto sul circuito di Le Sarthe, battendo le Toyota. La Ferrari, infatti, ha festeggiato per le vie di Maranello con i propri tifosi, con una sfilata tra le vie della città in mezzo ai cori e alle bandiere.