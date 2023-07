Ferrari, Leclerc penalizzato in Austria: retrocesso di tre posizioni nella Sprint

SPIELBERG - Comincia male il sabato della Ferrari e soprattutto di Charles Leclerc, che è stato penalizzato di tre posizioni in vista della Sprint del Gran Premio d'Austria, decimo appuntamento del mondiale di Formula 1. Il fatto incriminato è avvenuto nel Q1 dello Shootout, nel quale il monegasco, rientrando in pitlane, ha suo malgrado ostacolato Oscar Piastri che ha dovuto rallentare, nel più classico dei cosiddetti "impeding". Nel comunicato diffuso dalla FIA, viene citato anche l'errore di comunicazione del muretto, dato che l'ultima segnalazione era arrivata con Piastri a 6" dal monegasco: situazione che però non rappresenta un'attenuante. Ne risulta che Leclerc scala dalla sesta alla nona posizione in vista della Sprint.