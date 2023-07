Leclerc fa mea culpa in Austria: "Inizia a far male e non ho scuse"

SPIELBERG - "Perché sono andato così male? Per il meteo, e per colpa mia". Non fa tanti giri di parole Charles Leclerc nel commentare il deludente 12° posto nella Sprint del Gran Premio d'Austria, dopo che il pilota della Ferrari aveva faticato già nello Shootout. Ai microfoni di Sky Sport, il monegasco ha aggiunto: "Non sono al livello che vorrei in queste condizioni: appena la pista è metà asciutta e metà bagnata, non sono da nessuna parte. Non ho feeling con la macchina, faccio tantissima fatica. Non ci sono scuse, devo migliorare in queste situazioni. Sono situazioni che non troviamo mai, forse una volta all’anno, ma ora le abbiamo trovate in tre weekend di fila e inizia a far male. Bisogna migliorare, ci stiamo lavorando, ma sembra sempre che siamo dal lato sbagliato di quello che bisogna fare. Così perdo confidenza con la macchina e il passo non c’è".