F1 GP Austria, Vasseur spinge Sainz: "Più veloce di Perez, può fare bene in gara"

SPIELBERG - " Sainz è stato solido , dopo un problema nello Shootout ha portato a casa il risultato nel giro secco. E anche nella Sprint non ha corso rischi, e penso che fosse addirittura più veloce di Perez . Domani avrà la sua possibilità anche in gara, dove partiremo secondi e terzi". Così Frederic Vasseur ai microfoni di Sky Sport dopo la Sprint del GP d'Austria di F1 . Il team principal francese ha caricato Carlos Sainz , terzo nella corsa breve del sabato , e indirettamente anche Charles Leclerc , che ha bisogno di riscattarsi dopo una giornata negativa : "Ha sofferto molto le condizioni miste della pista - ha sottolineato Vasseur a proposito del monegasco -, l'importante ora è voltare pagina e guardare a domani, dove speriamo che possa ritrovare il feeling di venerdì".

Vasseur: "Domani condizioni stabili, ci aiuteranno"

"Domani le condizioni dovrebbero essere più stabili, quindi per noi sarà una buona opportunità per fare punti - ha aggiunto Vasseur in relazione al meteo -. Con la gestione delle gomme che si rende necessaria con questo format, per i piloti diventa un esercizio molto complesso". Infine, una battuta sullo strapotere di Max Verstappen: "È dura batterlo. Cresce di fiducia gara dopo gara, e in ogni situazione; però abbiamo fatto un bel passo avanti come squadra, e i nostri piloti possono fare una bella gara".