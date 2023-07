Ferrari: Sainz penalizzato di 5 secondi nel GP d'Austria per track limits

SPIELBERG - Arriva una penalità di 5 secondi per la Ferrari di Carlos Sainz Carlos Sainz nel Gran Premio d'Austria di Formula 1. La sanzione per il pilota spagnolo arriva dopo la quarta violazione in appena 28 giri, in un circuito dove la norma sta facendo discutere e non poco. Il pilota della Rossa non è il primo, infatti, a incappare nella penalizzazione nella domenica sul Red Bull Ring di Spielberg. Prima di lui, a ricevere la "punizione" sono Lewis Hamilton, Yuki Tsunoda ed Esteban Ocon, e poco dopo la penalità arriva anche ad Alexander Albon.