Ferrari, Elkann: "In Austria miglior gara del 2023. Rinnovi? Ci sono altre priorità"

SPIELBERG - "Quella di oggi è la miglior gara stagionale della Ferrari. Siamo tutti molto felici . Bello vedere la Ferrari battagliare in Austria contro la Red Bull, in un circuito divertente ma impegnativo. Il lato positivo è che vediamo un progresso nella macchina, e questo fa vedere la qualità dei piloti che abbiamo". Queste le parole di John Elkann dopo il Gran Premio d'Austria , decimo appuntamento stagionale della Formula 1 . Il presidente della Ferrari , intervenuto ai microfoni di Sky Sport, si mostra più che soddisfatto del secondo posto di Charles Leclerc e del quarto di Carlos Sainz a Spielberg .

Le parole di Elkann

"Vedere una gara dove abbiamo finito a podio, vedere come Sainz si è dato da fare con Perez, tutto questo è molto imcoraggiante - aggiunge Elkann -. L'importante è guardare avanti passo alla volta si riesce a fare sempre meglio. Verstappen? Chiunque fa bene è uno stimolo a far meglio, è sempre stato così per la Ferrari. Rinnovo? Ci sono altre priorità su cui focalizzarci, godiamoci questo momento positivo per la Ferrari. I nostri piloti hanno fatto una grande gara. 800 GP per la Ferrari? Un numero importante".