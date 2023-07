Sainz resta dietro a Leclerc e polemizza con Ferrari: "È frustrante"

SPIELBERG - "Mi sentivo molto bene, volevo vedere cosa si poteva fare. Ho fatto lavoro di squadra. E' frustrante che quando fai lavoro di squadra poi arriva una sosta che ti penalizza". Carlos Sainz è scuro in volto dopo il quarto posto nel Gran Premio d'Austria di Formula 1. Il pilota spagnolo, intervenuto ai microfoni di Sky Sport, dice la sua sull'episodio a inizio gara che ha visto il muretto Ferrari ordinargli di non superare Charles Leclerc. Una scelta che, oltre a limitare l'iberico in pista, lo ha fatto rientrare dietro al monegasco per la prima sosta.