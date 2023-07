Ferrari, Vasseur dopo l'Austria: "Sono soddisfatto, ma vogliamo di più"

SPIELBERG - "Ogni volta che si porta una piccola miglioria alla macchina è sempre possibile ottenere risultati positivi. Il nostro percorso ha il mantra del 'passo dopo passo', con un lavoro avviato a Barcellona e proseguito molto bene a Montreal. Un pensiero va agli ingegneri in fabbrica, grazie ai quali è stato possibile portare questi aggiornamenti già qui in Austria. Lavorano 24 ore su 24 ". Queste le parole di Frederic Vasseur dopo il secondo posto di Charles Leclerc e del quarto di Carlos Sainz al Gran Premio d'Austria di Formula 1 . Il team principal della Rossa, ai microfoni di Sky Sport, ha sottolineato anche il merito dei tanti aggiornamenti portati negli ultimi GP.

"Soddisfatto della gara"

"La direzione di sviluppo è quella giusta, sono sicuramente soddisfatto di un weekend andato complessivamente bene sia in qualifica che in gara - afferma Vasseur -. Sono soddisfatto della gara, anche se vogliamo ottenere sempre qualcosa di più. Le qualifiche sono andate molto bene, così come la gara di oggi, anche se possiamo migliorare. Abbiamo fatto dei passi avanti rispetto all'inizio della stagione, a conferma che stiamo andando nella giusta direzione di sviluppo. Sainz? Ha fatto un ottimo lavoro, anche se non è riuscito a tenere la posizione su Perez a causa di una condizione di gomme sfavorevole. Verstappen oggi andava molto forte, mentre dopo di lui tante macchina avrebbero potuto raggiungere il podio".