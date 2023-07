Ferrari, Sainz e il commento pungente dopo la penalizzazione

ROMA - Il pilota della Ferrari, Carlos Sainz, non ha vissuto una domenica semplice durante il Gran Premio d'Austria 2023 di Formula 1 svolto sul tracciato dello Spielberg. Lo spagnolo, infatti, nonostante il gran lavoro di squadra svolto in favore del compagno di squadra Charles Leclerc, sul traguardo ha chiuso in quarta posizione a causa di 5 secondi di penalità per track limits. Come se non bastasse in serata è stato penalizzato di ulteriori 10 secondi come altri piloti ed è scalato in sesta posizione. Sainz ha commentato ironicamente il post social della F1 in cui viene presentato il nuovo ordine di arrivo: "Ben fatto".