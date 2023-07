Ferrari, Leclerc litiga con la pioggia: gesto di stizza dopo il testacoda a Silverstone

SILVERSTONE - Charles Leclerc ha chiuso la terza sessione di libere a Silverstone con il miglior tempo , ma ha mostrato qualche difficoltà poi con l'arrivo della pioggia. Proprio nei passaggi finali, infatti, il monegasco della Ferrari è anche incappato in un fastidioso testacoda , fortunatamente senza conseguenze: infatti, la SF-23 non è uscita di pista, ma ha compiuto una rotazione di 360° fino a rimettersi dritta. Leclerc è quindi ripartito immediatamente, lasciandosi però andare a un gesto di stizza, scuotendo la testa.

Leclerc infastidito mentre Verstappen vola

Rimane un piccolo "giallo", però, sul motivo stesso di questo gesto. Un piccolo errore, infatti, soprattutto nelle libere, può capitare, anche se è proprio in queste sessioni che i piloti vanno alla ricerca del feeling con la propria monoposto. Inoltre, in contemporanea con questo testacoda di Leclerc, bisogna considerare che Max Verstappen letteralmente volava sotto la pioggia, stampando tempi inarrivabili: possibile, quindi, che la stizza di Leclerc fosse rivolta a questo, soprattutto in ottica qualifiche.