Caos Ferrari, scambio di accuse in radio tra Leclerc e Sainz durante le qualifiche

SILVERSTONE - "Bravo Carlos, bel sorpasso nell'ultima curva" . Così Charles Leclerc ha ironizzato via radio sulla mossa di Carlos Sainz , che ha superato il compagno della Ferrari poco prima che i due iniziassero il giro lanciato nel Q1 delle qualifiche di Silverstone. Parole che arrivano dopo il malumore espresso dallo spagnolo, che, in seguito all'ordine di far passare il monegasco prima di scendere in pista, rivolgendosi al team aveva detto: "È ingiusto che me lo chiediate, così sacrificherò la temperatura delle mie gomme. Inoltre, io sono quarto e lui è terzo, quindi sono maggiormente a rischio" .

Leclerc-Sainz, i motivi del battibecco

Un nervosismo che deriva dalla situazione caldissima della sessione: in quel momento, infatti, i piloti stavano tornando in pista dopo la bandiera rossa esposta per il problema occorso a Kevin Magnussen. Con soli tre minuti ancora a disposizione, infatti, tutti i piloti cercavano ovviamente di stare il più avanti possibile per cercare il miglior tempo su una pista che andava via via asciugandosi. Tensione quindi comprensibile, ma che si accumula dopo quella vissuta in Austria.