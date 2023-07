Ferrari, Leclerc parte 4° a Silverstone: “Ero oltre limite e l’ho pagato”

SILVERSTONE - Dopo un venerdì complicato e un sabato caratterizzato dalle tanto odiate condizioni miste, Charles Leclerc rimane comunque positivo nonostante il quarto posto rimediato nelle qualifiche di Silverstone , undicesima tappa del mondiale di Formula 1. Come spiegato ai microfoni di Sky Sport, infatti, il monegasco ha rivelato di aver trovato sensazioni più positive, nonostante la sbavatura nel giro decisivo: " L’approccio che ho avuto stava pagando, fino all’ultimo settore. Sono condizioni difficili, perché appena vai oltre il limite perdi molto di più. Ma ci sono anche lati positivi, perché le condizioni che c’erano in Q1 e Q2 rappresentano tutto quello che ho odiato e che non è andato bene negli ultimi Gran Premi, ma ho lavorato tanto e sono felice dei passi avanti. Non vuol dire che sono dove vorrei essere - ha comunque precisato il pilota della Ferrari -, ma è andata molto meglio e mi sentivo più a mio agio".

Ferrari, Leclerc e i dubbi sulla gara

La mancata partecipazione alle FP2 per un problema elettrico, però, non ha permesso a Leclerc di testare il passo gara, non raccogliendo informazioni in tal senso. In tutto ciò, c'è da considerare l'inattesa variabile rappresentata dalla McLaren, che si è inserita al secondo e terzo posto al via. A proposito della gara di domenica Leclerc ha spiegato: "L’obiettivo è il secondo posto. Sappiamo che le Mercedes vanno molto forte in gara, mentre ci sono molti più punti di domanda sulle McLaren perché non ci aspettavamo che andassero così forte in qualifica. Mi hanno sorpreso, ma ora bisogna vedere il loro passo gara. Per quanto mi riguarda, invece, non ho ancora le risposte".