WEC, 6 Ore di Monza: Toyota "si vendica", Ferrari seconda

MONZA - La Toyota #7 si impone nella 6 Ore di Monza, valida per il mondiale WEC, battendo la Ferrari #50 dopo una lunga battaglia. Si distingue Kamui Kobayashi, che opera lo strappo finale per battere l'equipaggio composto da Antonio Fuoco, Miguel Molina e Nicklas Nielsen e quindi permettere alla casa nipponica di prendersi il riscatto immediato in casa della scuderia italiana dopo essere stata battuta dalla 499P nel leggendario centenario della 24 Ore di Le Mans. Sesto posto per coloro che riuscirono a imporsi proprio in Francia, ovvero Antonio Giovinazzi, James Calado e Alessandro Pier Guidi, che vengono retrocessi di una posizione per un sorpasso irregolare nel finale; gara che è stata in rimonta per la #51, coinvolta in un contatto con tanto di testacoda dopo pochi metri dal via.